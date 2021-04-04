الدبيبة يعلن اتخاذ جملة من الإجراءات خلال رمضان

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته اتخذت جملة من الإجراءات لضمان توفر السلع التموينية خلال شهر رمضان على الرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة.

ودعا الدبيبة في كلمة له بمناسبة وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا واستعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المٌبارك، مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مضيفا إلى أنه تم الاتفاق مع المصرف المركزي إلى تنظيم صرف المرتبات خلال الشهر لتكون بداية من كل شهر بداية من أبريل الجاري.

كما أشار رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات “من شأنها رفع المعاناة عن كاهل بعض شرائح المجتمع المنظوية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها “.