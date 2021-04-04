النائبة فاطمة بوسعدة تناشد الليبيين مساعدة الدولة والتسجيل للحصول على لقاح «كورونا»

ناشدت عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، النائبة فاطمة بوسعدة، الليبيين مساعدة الدولة في الحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون في كل ما تراه جهات الاختصاص مناسبا للحد من انتشار الوباء، مطالبة إياهم بـ«السرعة في التسجيل في المنظومات أو الطرق التي تعلن عنها الحكومة للتسجيل للحصول على لقاح ضد هذا الفيروس».

ووصلت صباح أمس الأحد، إلى العاصمة طرابلس، الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي احتوت على 101 ألف و250 جرعة من لقاح شركة «سبوتنيك» الروسية، جرى تخزينها بمخازن وزارة الصحة استعدادا لتوزيعها على المرافق الصحية.

وباركت بوسعدة في تصريح نشره موقع مجلس النواب هذه الخطوة التي اعتبرتها «انجاز مهم في هذا التوقيت الحرج والذي جاء متأخرا كثيرا»، كما باركت لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفاؤه «بأولى تعهداته أمام الشعب الليبي باستجلاب لقاح كورونا من الخارج» وقالت «نستبشر بوفائه بباقي تعهداته وصولا إلى الاستقرار والسلام».

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وشدت بوسعدة على يد الدبيبة «لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة واعتماد الخطط المناسبة للتصدي لهذا الوباء الذي ينهش الدولة الليبية في أولى مقومات وجودها وهو العنصر البشري الذين باتوا يتساقطون من الوباء بعد أن كانوا يتساقطون من الرصاص».

واستبشرت النائبة «بأن الحكومة في طريقها للمصالحة الوطنية التي تقضي على عهد الدم والدمار»، متمنية «أن تكون حكومة الخلاص أيضا من هذا الوباء الفتاك بخطة وطنية طموحة لتوزيع اللقاح والتوعية ضد هذا الوباء».

وطالبت بوسعدة الدبيبة باعتماد «طريقة توزيع عادلة ويقظة للقاح، تراعي فقه الأولويات (ككبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والأطفال والنساء الحوامل وغيرهم)، ومراعاة بقع انتشار الوباء خاصة في مدن الجنوب التي تكاد أن تصبح نموذجا آخر من مدينة ووهان الصينية»، آملة «عدم تركز اللقاحات في يد فئة أو مدينة أو إقليم معين ما قد يمس النجاحات التي تم التوصل لها على مستوى السلم الاجتماعي».

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