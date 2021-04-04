تحركات أمنية مكثفة في أحياء طرابلس لفرض الأمن

بدأ فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الأمنية مساء الأحد، بتكثيف دورياته الأمنية داخل العاصمة طرابلس بمناطق “حي الأندلس، السياحية، قرقارش، طرابلس المركز”.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها إن العملية تتم عبر “إنشاء التمركزات الأمنية والدوريات الثابتة والمتحركة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطنين”.

يذكر أن العاصمة طرابلس وعددا من المدن تشهد في الفترة تمركزات وتحركات مكثفة في إطار العمل على ضبط الأمن ومقاومة الانفلات الذي تنتج عنه الكثير من التجاوزات بحق المواطنين