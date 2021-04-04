شحات.. افتتاح مقر مكتب هيئة الرقابة الإدارية  

رعى رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالسلام الحاسي” -الأحد- في مدينة شحات حفل افتتاح لمقر مكتب هيئة الرقابة الإدارية، بحضور “علي الحبري” محافظ مصرف ليبيا المركزي، ببنغازي ورئيس المجلس البلدي شحات ، ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء بالمدينة ، ومديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب والفروع بالهيئة ومسئول ملف الشهداء والجرحى ، ولفيف من شباب شحات وأعيانها.

وقال “الحاسي” في كلمته بالمناسبة إن ( رئاسة الهيئة ومنذ توليها لمهامها لم تدخر جهداً في توفير الإمكانيات لجميع الفروع والمكاتب والوحدات ، حيث قامت بتوفير مقرات ملائمة لجميع الفروع والمكاتب سواء بالبناء أو الشراء أو صيانة المقرات السابقة والتأجير ،حتى يعمل أعضاء وموظفي الهيئة في أجواء تعكس أهمية الهيئة وخصوصيتها).

وأكد “علي الحبري” -من جانبه- على أن هيئة الرقابة ورئيسها كانت دائماً في الموعد وتتابع جميع الجهات وساهمت في الحد من الكثير من المخالفات ، وكان هناك تعاون كامل من المصرف المركزي مع رئيس الهيئة بما يسهم في مكافحة الفساد.

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