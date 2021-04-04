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القائد العام للجيش الوطني يكرم رئيس الحكومة الليبية السابق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام المشير “خليفة حفتر”  القائد العام للجيش الوطني بتكريم رئيس الحكومة الليبية السابق “عبدالله عبدالرحمن الثني”-حسب ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وجاء في منشور المكتب الإعلامي أن هذا التكريم يأتي تقديراً لدور “الثني” في (مساندة القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب ومحافظته على المسار الدستوري وتقديمه الخدمات للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة رغم نقص الإمكانيات والحصار الحاد الذي عانت منه هذه الحكومة طيلة فترة عملها)-حسب ما جاء في المنشور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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