القائد العام للجيش الوطني يكرم رئيس الحكومة الليبية السابق

قام المشير “خليفة حفتر” القائد العام للجيش الوطني بتكريم رئيس الحكومة الليبية السابق “عبدالله عبدالرحمن الثني”-حسب ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وجاء في منشور المكتب الإعلامي أن هذا التكريم يأتي تقديراً لدور “الثني” في (مساندة القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب ومحافظته على المسار الدستوري وتقديمه الخدمات للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة رغم نقص الإمكانيات والحصار الحاد الذي عانت منه هذه الحكومة طيلة فترة عملها)-حسب ما جاء في المنشور.

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