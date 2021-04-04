الدبيبة يعلق على وصول أول دفعة من لقاحات كورونا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن وصول أول دفعة من لقاح “كورونا” اليوم الأحد، مشيرا إلى أن التلاقيح ستصل تباعا وفق برنامج معد لذلك، من بينها دفعة يبلغ عددها بين 300إلى 400 الف جرعة ستصل الأربعاء القادم.

وأضاف الدبيبة أن مليون جرعة إضافية من اللقاح ستصل بحلول الحادي عشر من أبريل الجاري مؤكدا وجود صعوبات كبيرة واجهت الحكومة في توفير أماكن تخزين اللقاح حسب المعايير الدولية.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية توفير اللقاحت تمت عبر لجان مختصة بعد التثبت من نجاعتها مضيفا أنه تم الاستعداد لاستقبال أي كمية ستصل لليبيا، كاشفا أن وزارة الصحة تدرس كيفية القيام بعمليات التلقيح التي ستشمل المواطنين الليبيين والمقيمين.