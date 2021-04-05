مساعي “تسييري طبرق” لحل أزمة المياه

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” مع مندوب شركة “متيتو” الإنغليزية المهندس “أحمد إبراهيم” -عن طريق وزارة الموارد المائية، بخصوص محطة “المرصص” للمياه ومحطات الرفع والمعالجة وصيانة محطة تحلية طبرق.

ورشح عن الاجتماع الاتفاق على الإسراع في الإجراءات نظراً للنقص الشديد في المياه في بلدية طبرق-حسب ما أورده المكتب الإعلامي للبلدية- وحضر الاجتماع عضو المجلس عبدالكريم بوطابونة ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال .

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