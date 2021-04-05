«المقري»: حكومة الوفاق ذهبت لمزبلة التاريخ ولم تورد حفنة واحدة من لقاح كورونا

قال عبدالله ميلاد المقري، المحلل والناشط السياسي، إنه في “بداية التطعيم استبشر الليبيون وبنوع من الرضا والاطمئنان”.

وأضاف «المقري»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “جهد حكومة الوحدة الوطنية في استيراد لقاح (سبوتنيك v) المضاد لفيروس كورونا المنتج من قبل مركز (غاماليا) الروسي وهو ضمن اللقاحات العالمية المطورة بتقنية عالية جدا”.

وتابع؛ “يأتي في مقدمتها وبفاعلية وبحماية بنسبة 91.6% من الإصابة بالفيروس ويقي بنسبة 100% من الأعراض الشديدة لكوفيد-19، حسب نشرة هذا المركز وبذلك يتطلب من الليبيين سرعة الاستجابة لتناول جرعات هذا اللقاح دون تردد ودون تفسيرات خاطئة من أجل إيقاف عدوى انتشار الفيروس وتنزيل الاصابات الى اقل رقم ممكن”.

وأردف؛ “ويكفي من فواجع فبراير التي كانت إصاباتها ماكنة في الشعب الليبي ويتعشم الليبيون أن حكومة الوفاق ستكون آخر مكون فبرايري قد ذهبت إلى مزبلة التاريخ ولم تتمكن من توريد ولو حفنة واحدة حتى على سبيل قيام الأطقم الطبية على التعاطي مع عمليات اللوجستيك في حفظ وصرف الجرعات واماكن التزود بها”.