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عميد طرابلس الجديد يتعرف على مشروع رقمي فرنسي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار عميد بلدية طرابلس المركز، حاضنة الأعمال “ستريم”، حيث يقام “هاكاثون الحوكمة الإلكترونية”، ضمن مشروع رقمي، ممول من الحكومة الفرنسية والمنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا بالتعاون مع منظمة Elham – إلهام -حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لبلدية طرابلس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام العميد الجديد للبلدية بالتعرف على المشاريع الرائدة في مجال الحوكمة الإلكترونية “التي تقدم حلولاً للمشاكل التي تواجه المواطن وإمكانية تطبيقها داخل بلدية طرابلس المركز”-حسب ماذكره المكتب الإعلامي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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