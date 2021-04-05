سرت للنفظ تدريب موظفيها على معالجة التلوث بالزئبق وإدارة المخاطر الكيمئاية

نظمت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ورشة تدريبية لدعم مراكز البحوث العلمية الوطنية المختلفة لاسيما المتخصصة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها من مخاطر التلوث بكافة أشكاله ،ومن خلال التواصل مع مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية – توكرة – جامعة بنغازي فقد تم التنسيق بين إدارة التدريب والتطوير ومركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية توكرة لعقد ورشة عمل بمركز التدريب بالشركة.

وأوضحت الشركة في إيجاز صحفي، أن ورشــــة العمل نفذها الدكتور “عبدالكريم عبدالله الغزالي” رئيس مجلس إدارة المركز وحملت عنوان (التلوث بالزئبق في النفط الخام وإدارة المخاطر الكيميائية) وشارك فيها 11 مهندساً من إدارتي السلامة والإدارة الفنية.

وتم خلال الورشة استعراض آخر التقارير والدراسات المتعلقة بتلوث الزئبق في الزيت الخام والهواء والماء وطرق مراقبته والتحكم به وإدارة المخاطر الكيميائية والطرق الحديثة في كيف التعامل معها.

فيما أشاد الدكتور “الغزالي” بوعي المشاركين وحرصهم وتفاعلهم من أجل الاستفادة المثلى للتعامل مع التحديات المستقبلية في طرق مكافحة الثلوث، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن التعاون في مجالات البحث العلمي والمعالجة الكيميائية للنفط والغاز والدراسات البيئية والتحاليل الكيميائية بصفة عامة وهي خطـــوة أولى تؤسس لتعاون هادف ومستمر.