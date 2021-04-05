طرابلس.. مواد غذائية فاسدة في سوق السبعة -((صور))

توجه مفتشو الرقابة على الأغذية و الأدوية التابعين لوحدة سوق الجمعة في مدينة طرابلس رفقة الحرس البلدي -في جولة تفتيشية- إلى سوق السبعة وضبطوا مخالفات عدة تمحورت على “4” مخالفات لمعايير النظافة والصحة العامة للمستهلك.

ووفقاً لمنشور جهاز الرقابة على منصته الإعلامية، فقد سجل المفتشون وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة – عدم الاهتمام بالنظافة – وجود سلع غذائية تحتوي على ألوان محظورة الاستخدام – وجود علب طماطم مطعوجة وظاهرة عليها آثار الفساد، فتم تم اتخاذ الاجراءات الضبطية من قبل رجال الحرس البلدي.

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