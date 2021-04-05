تبون: ما يحدث حالياً في ليبيا نادت به الجزائر

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

05 April, 2021

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن ما يحدث حاليا في ليبيا من انتعاش نسبي في المشهد السياسي إثر الاتفاق على حكومة انتقالية نالت ثقة البرلمان في 10 مارس هو “ما نادت به الجزائر”.

وأضاف تبون في حديثه مع وسائل إعلام محلية، أن بلاده مستعدة لمساعدة ليبيا في المضي قدما نحو تنظيم انتخابات شاملة نهاية هذه السنة.

ولفت إلى أن “ما كانت تتمناه الجزائر تحقق بعودة الهدوء إلى ليبيا”، مشيرا إلى أن “ما حدث شيء يشرف الليبيين الأشقاء بعد إتمام إجراءات تداول السلطة بصفة سلسة واحترام متبادل”.

وأشار تبون إلى أن الجزائر استجابت لطلب السلطات الليبية التدخل من أجل إصلاح أعطاب على مستوى منشآت كهربائية، مضيفا أن بلاده مستعدة أيضا لتقديم المساعدة في مجال صيانة المستشفيات وتوفير المنح الدراسية لليبيين.