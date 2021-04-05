“الكهرباء” تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث جرائم سرقة الأسلاك

اجتمع المدير العام لشركة الكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح، صباح أمس بمقر الشركة الرئيس بوابة الجبس السواني، مع ممثلي عدد من الأجهزة الأمنية.

وجاء هذا الاجتماع في إطار المساعي المبذولة من أجل التوصل إلى الآليات الضرورية التي تساهم في التصدي لجرائم سرقة الأسلاك الكهربائية.

وكانت العديد من المدن قد شهدت تفشي هذه الظاهرة المقلقة، مما استلزم رسم خطة أمنية بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، ومن بينها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية؛ بغرض الإطاحة بالجناة وإنزال العقاب الرادع بهم.

وقد شارك في الاجتماع المدير العام المساعد لشؤون العمليات بالشركة المهندس الصديق الجدايمي، مدير الإدارة العامة للتوزيع المهندس سالم بالة، مدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين المهندس خالد مصباح، ومدير إدارة توزيع طرابلس المهندس علي العوف، ومدير إدارة توزيع الجفارة المهندس عبد السميع المنقوب، وعدد من مديري دوائر التوزيع بالشركة.

وركّز المجتمعون على أن جرائم السرقة تركت آثارًا سلبية كبيرة على الشبكة الكهربائية، وزادت من حجم معاناة المواطن من خلال انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام، فضلاً عن الخسائر الضخمة التي لحقت بالشركة.

واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاءات أخرى في أكثر من منطقة، لضمان تعزيز التنسيق ومضاعفة جهود مواجهة هذه الجرائم.

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