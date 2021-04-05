الحويج لرجال الأعمال: ليكن شهر رمضان موسمًا لتخفيض أسعار السلع الأساسية

ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج توجيهات إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

التوجيه الذي شمل أيضًا رؤساء مجالس إدارة الغرف في المناطق وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه صدر في الـ30 من مارس الماضي بمناسبة حلول شهر رمضان، وفيه تقدمت الوزارة من خلال المعنيين به بدعوة إلى جميع رجال الأعمال المتخصصين في تصنيع وتوريد السلع الغذائية.

ودعا التوجيه هؤلاء إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية والمالية للأسر وما قد تتحمله من مصاريف إضافية في هذا الشهر، من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب واضحة تعلن أثناء العرض في الأسواق الاستهلاكية “التجمعات التسويقية” التي يزداد الطلب عليها في رمضان.

وأضاف التوجيه أن هذه السلع هي الزيوت النباتية والدقيق والبيض والحليب واللحوم والأرز والمكرونة والدواجن، مطالبًا كافة رجال الأعمال باعتماد شهر رمضان موسمًا من مواسم التخفيضات، مع التفاعل مع المستجيبين عبر منح شهادات تميز تتيح لهم عددًا من المزايا في علاقاتهم مع الدولة ممثلة بالوزارة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية