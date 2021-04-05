مواصلات الوحدة الوطنية تعد بحل إشكالية رواتب موظفي شركة الخدمات الأرضية

ليبيا – كشف مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط عن تواصل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي بشأن موظفي شركة الخدمات الأرضية.

قزيط أوضح في تصريحات صحفية أدلى بها لقناة “ليبيا لكل الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن الشهوبي وعده بإيجاد حلول للإشكالية القائمة بشأن مرتبات موظفي الشركة، بعد أن تسبب إضراب الموظفين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بتوقف رحلات شركتي الليبية والإفريقية بالمطار.

وبحسب قزيط أكد الشهوبي أن مرتبات موظفي الشركة ستكون ضمن ترتيبات الميزانية القادمة، وأنه ستحال مرتبات شهرين قريبًا إلى حين اعتماد الميزانية، مبينًا أن شركة الأجنحة للطيران تواصل رحلاتها لتعاقدها مع شركة خاصة للمناولة، وأن المفاوضات جارية من قبل الوزارة لإعادة تشغيل الشركة واستئناف الرحلات قريبًا.

بدوره بين رئيس نقابة مصراتة للمناولة حسن التايب دخول موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية في إضراب عن العمل للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 28 شهرًا، مؤكدًا في تصريحات لذات القناة أن الموظفين بالمنطقة الشرقية تحصلوا على رواتبهم لعدة أشهر، فيما لم يحصل من هم في الغرب والجنوب على شيء.

وأضاف التايب أنه قبل العام 2014 كان الموظفون يتقاضون مرتباتهم من الإيرادات التي توفرها الشركات الأجنبية، وبخروجها أصبحت إيرادات شركتي الليبية والإفريقية لا تغطي المصروفات، مبينًا أن المناولة والخدمات الأرضية لديها ديون تقدر بـ6 ملايين دينار لدى شركة الخطوط الإفريقية.

واستمر التايب في التوضيح أن حجم الديون لدى شركة الخطوط الليبية بلغ 16 مليون دينار، وهي مبالغ لا تغطي رواتبهم البالغة 3 ملايين ونصف المليون دينار شهريًا لـ 2100 موظف موزعين على 14 مطارًا داخل ليبيا، مؤكدًا أن العام 2017 شهد ضم الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية لوزارة المواصلات.

وأضاف التايب أن هذا الأمر تم حتى العام 2019 ليصدر قرار إيقاف من وزير المالية السابق فرج بو مطاري، مبينًا أن الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ العام 2020.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية