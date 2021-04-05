«بويصير»: مستعد لتقديم دراسة هندسية «مجانية» لاسترجاع أبخرة البنزين الليبي

أكد محمد بويصير، المحلل السياسي الليبي الأمريكي، أن مكتبه مستعد أن يعطى دراسة هندسية مبدئية، دون مقابل مادي، عن كيفية استرجاع الأبخرة في المنظومة الليبية.

وقال بويصير، المعروف عنه تأييده للغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رجوعا لموضوع الوقود. أضيف أن الفاقد في البنزين في ليبيا يزيد عن 15% وذلك نتيجة البخر وأيضا التسرب من الخزانات وفى الديزل لا يقل عن 10% نتيجة التسرب من الخزانات”.

وأضاف “البخر يبدد 6% من وقود البنزين. ومن السهل معالجته بنظام استرجاع الأبخرة الذي لم يعد تقنية صعبة، وكان أول عمل قمت به في أمريكا في بداية هجرتي في أول التسعينات ويمكن لمكتبي أن يعطى دراسة هندسية مبدئية، دون مقابل مادي، عن كيفية استرجاع الأبخرة في المنظومة الليبية، والحفاظ على هذه الملايين من الدولارات التي تتبخر في الهواء”.

وتابع “كما أن الخزانات التي يخزن فيها الوقود، سواء بنزين أو ديزل أو كيروسين في محطات الوقود والمستودعات معظمها يسرب المخزون إلى الأرض والكميات المفقودة قد تكون أعلى مما أقدر، ويمكن أيضا أن نقدم دراسة، وبدون مقابل مادي أيضا، عن كيفية الكشف عن التسرب، وأيضا اصلاح الخزانات التي بها ثقوب ومتآكلة وهي تقنية سهله نمارسها منذ عشرين عاما”.

واستطرد “أمور سهلة ولكنها تحقق غرضين «أولا: منع الفاقد الذي ندفع ثمنه من مال يمكن استعماله في سد احتياجات الناس، ثانيا: الحفاظ على البيئة سواء المياه الجوفية أو التربة أو الهواء الذي تملأه أبخرة البنزين والذي يهدد صحة من يعمل ومن يتردد على محطات الوقود والمستودعات”.

واستكمل “كل مره تزور بأطفالك محطة الوقود ويشمون رائحة البنزين للأسف يلحق بهم الضرر ويمكنك أن تزور موقع وكالة حماية البيئة الامريكية لترى ما قدر الضرر. وفروا هذه الملايين وربما المليارات واعتنوا بصحة الناس والبيئة وبعدها نفكر في رفع الدعم”.