ضبط أغذية منتهية الصلاحية وبها ألوان محظورة في سوق السبعة

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وحدة سوق الجمعة عدد من المخالفات في سوق منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة أمس الأحد، رفقة الحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعثر على سلع غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى بها ألوان محظورة الاستخدام، إضافة إلى علب معجون الطماطم ظاهرة عليها آثار الفساد، كما لاحظ المفتشون عدم الاهتمام بالنظافة في السوق.

وأشار البيان إلى اتخاذ الحرس البلدي الاجراءات الضبطية حيال تلك المخالفات.

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