توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة: اجواء متقلبة وامطار متفرقة بهذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 5 ابريل 2021.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الطقس معتدل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على شمال غرب ليبيا، بينما يكون الطقس متقلب على باقي المناطق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة هذا اليوم.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق .

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون على سرت و ابونجيم جنوبية غربية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-27) مْ تصل على القريات وابونجيم إلى (37) مْ وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل إلى (70) كم/س على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية ، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (30- 36) مْ وتسجل انخفاض يوم على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال ، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (31- 37) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح:جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (30-34) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

غروب الشمس علي مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:29 ) شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:48)

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