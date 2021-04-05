خلال إفتتاح مركز للعلاج الفيزيائي.. بلدية مصراتة تقدم “درع الشكر” للرئيس التركي أردوغان

ليبيا – شهدت مدينة مصراتة افتتاح مركز للعلاج الفيزيائي في حفل رسمي تم بالتنسيق مع وكالة التعاون والتنسيق التركية وبمشاركة معنيين من ليبيا وتركيا.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء تركيا تابعته صحيفة المرصد، أكد القنصل التركي في مدينة مصراتة غوركان غورمريجليلار في كلمته خلال الحفل أن تحركات بلاده تنطلق من رابط الصداقة المشترك، فالمركز يمثل جزءًا بسيطًا من التعاون الثنائي الذي سيتوسع خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتقرير، فإن المركز الذي تم تسميته مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي سيساهم في علاج إصابات الحروب وحوادث المرور والعمل والإصابات الرياضية، وعلاج الأشخاص الذين ولدوا بتشوهات مختلفة، فضلًا عن معالجة عن حالات التوحد.

هذا وقد سلم عميد بلدية مصراتة محمد السقوطري رفقة عضو مجلس النواب عن المدينة محمد الرعيض خلال الحفل بتديم “درع الشكر” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستلمه نيابةً عن الأخير القنصل التركي في مصراتة غوركان غورمريجليلار .

يشار إلى أنه قد حضر هذا الحفل وزير الصحة بحكومة الوحدة الزناتي وأعضاء بلدية مصراتة وعدد من أعيان المدينة ورئيس شركة الحديد والصلب محمد الفقيه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية