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«مكافحة الأمراض»: 1148 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 598 مصابا، في حين توفى 20 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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