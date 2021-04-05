«مكافحة الأمراض»: 1148 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 598 مصابا، في حين توفى 20 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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