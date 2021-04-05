عثمان تستمع لرؤية مديري المكاتب الثقافية بالمنطقة الشرقية للمرحلة المقبلة

ليبيا – عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان اجتماعًا في مدينة بنغازي مع عدد من مديري المكاتب بالمنطقة الشرقية.

وأشار بيان صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى إن الاجتماع كان فرصة للتعارف بين الوزيرة ومديري المكاتب الثقافية والاستماع إلى طلباتهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، مبينًا أنه عقد ضمن آلية دمج كل المؤسسات العامة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية.

هذا وحضر الاجتماع كل من رافع الفاخري، وأسامة الزروق، ونوري المعداني مدير إدارة المشروعات بالوزارة، والساعدي الشيباني المستشار المالي، وزينب اللافي المستشارة القانونية بالوزارة، وقد تسلمت عثمان مهامها في المنطقة الشرقية السبت من الهيئة العامة للثقافة التابعة للحكومة المؤقتة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية