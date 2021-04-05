«عتيقة»: توفير الأمن سيحفز الليبيين المهاجرين للعودة إلى بلدهم مرة أخرى

أكد عضو المؤتمر الوطني العام «المنتهية ولايته»، جمعة عتيقة، المقيم في تونس منذ سنوات، أن معالجة أسباب هجرة الليبيين قد تكون الوسيلة الأمثل لتحفيزهم على العودة إلى وطنهم مرة ثانية، مشيراً إلى أن توفير الأمن سيطمئن قطاعاً كبيراً من المواطنين الذي تركوا البلاد لتأثرهم بشكل أو بآخر بالفوضى التي شهدتها ليبيا في السنوات العشر الماضية.

وقال عتيقة في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن هذا بالطبع قد يستلزم وقتاً، بجانب أن تحرك الحكومة لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية قد يكون محفزاً لقطاع آخر ضاق ذرعاً بصعوبات الحياة اليومية من نقص الوقود والسيولة وانقطاع الكهرباء”.

وأضاف “أرفض ما يطرحه البعض عن أن رحيل حكومة «الوفاق» قد يشجع البعض على العودة. فالأمر لا يتعلق بخصومات ثأرية أكثر ما يتعلق بمناخ آمن ومستقر عجزت كل من حكومتي الوفاق في طرابلس والمؤقتة في شرق ليبيا عن توفيره”.

وتابع “الرهان الآن على حكومة الدبيبة، إذا ما كانت ستنجح في اجتياز التحديات الراهنة والإيفاء بتعهداتها بحل إشكاليات النزوح داخل البلاد وخارجها”.