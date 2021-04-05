«بن شرادة»: المليشيات ليست عقبة رئيسية في طريق عودة المغتربين والمهاجرين

زعم عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شردة، أن الحديث عن سيطرة المليشيات كعقبة رئيسية تعيق عودة المغتربين والمهاجرين بشكل عام أمر غير صحيح، مشيرا في الوقت نفسه إلى تخوف بعض كبار التجار من العودة باستثماراتهم وعائلاتهم إلى البلاد خشية التعرض للخطف والمساومات المالية على خلفية الفوضى الأمنية.

وقال بن شردة في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “تبدل المواقف مع تولي حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية، جعل الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية التي اعتادت الهجوم والتنديد بالمليشيات المتواجدة بطرابلس، تذهب إلى طرابلس وتعقد اجتماعات هناك”.

وأضاف “أما المحسوبون على نظام القذافي، فبفضل جهود الحكومات السابقة يمكن القول إن 90 في المائة منهم عادوا بالفعل إلى ليبيا بما في ذلك قيادات بارزة، واستردوا ما كانوا يملكونه فعلياً، بل وتم إسناد مواقع قيادية لهم، ولم يتبق في الخارج غير من يفضلون العيش برفاهية بعيداً عن إشكاليات الحياة في ليبيا وصراعاتها، وبعض ممن يخشى المساءلة لتورطه في إراقة الدماء”، بحسب وصفه.

واستبعد أن تكون أي إنجازات ستقدمها حكومة الدبيبة من ضبط الأمن أو تحسين خدمات كافية لإقناع البعض بالعودة، قائلا: “لن يقنع ذلك فئة كبار الموظفين والمسؤولين وبعض القيادات المليشياوية وذلك لرغبتهم بالتمتع بعوائد استثمارات ما نهبوه من أموال البلاد في أماكن إقامتهم الجديدة”.