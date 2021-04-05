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توفير مصادر بديلة للتغذية بعد انقطاع الكهرباء في تاورغاء

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة الكهرباء أن فرق الصيانة بإدارة توزيع المنطقة الوسطى سارعت بتوفير مصادر بديلة للتغذية، وتشغيل مولد 1 ميجا لتغذية الخط الهوائي، بعدما تسببت سرعة الرياح القوية بمدينة تاورغاء في سقوط أربعة أبراج “نقل طاقة” ضغط عالي 30 ك.ف، مساء أمس الاحد، الأمر الذي أسفر عن قطع التيار الكهربائي عن المدينة.

وقالت الشركة أن العمل استمر حتى ساعات متأخرة من الليل ، ولا يزال العمل متواصل لصيانة الأبراج التي سقطت مساء أمس.

وثمّنت الشركة الجهود المخلصة التي تقوم بها فرق الصيانة والتشغيل من مدينة مصراتة، مشيدة بدور الإدارة العليا للشركة العامة للكهرباء.

وقدمّت الشكر بكل من ساهم في إرجاع الأوضاع إلى طبيعتها في منطقة تاورغاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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