القيب يحذر رؤساء الجامعات والجهات التابعة للوزارة من التواصل مع جهات أجنبية وتلقي أية تمويلات

ليبيا – حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة عمران القيب في منشور له رؤساء الجامعات والهيئة الليبية للبحث العلمي والمراكزالتابعة لها وجميع الجهات التابعة للوزارة التواصل مع أية أطراف أو جهات أجنبية والاتفاق معها وتلقي أية تمويلات.

القيب وفي منشور له تلقت المرصد نسخة منه منع الجهات المذكورة أعلاه التواصل مع أية أطراف أو جهات أجنبية والاتفاق معها وتلقي أية تمويلات دون إذن مسبق وكتابي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضح الوزير أن قرار المنع هدفه استعادة هيبة الدولة وسيادتها وتفاديا لكل مايمس الأمن القومي.

القيب نوه إلى انه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تنفيذ ما جاء في هذا المنشور ويتحمل كل مخالف مايرتب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية