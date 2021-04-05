النعاس: ما المانع في أن تكون الانتخابات وفق مشروع الدستور كقاعدة دستورية؟

اقترح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، العمل بمشروع الدستور وتفعيله لمدة خمس سنوات، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكامه في 2021/12/24.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان (الحقيقة كالشمس لا تخفى إلا على من لا بصيرة له)، :”الحقيقة هي أن الشعب الليبي انتخب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد وقد نص الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 وتعديلاته على وجوب طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وقد أقرّت الهيئة التأسيسية مشروع الدستور بتاريخ 2017/7/29، كما أصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء بتاريخ 2018/11/27 وتم تسليمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 2018/11/28 لإجراء الاستفتاء خلال 60 يوما، ولم يتم تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء حتى اليوم. ولا تزال الحقيقة مطموسة. عكس الحقيقة هو الوهم؛ وهو الذي جاءت به السيدة وليامز وحدّدت يوم 24 ديسمبر 2021 للانتخابات العامة دون دستور حقيقي وأصبح هذا التاريخ عند البعض وكأنه تاريخ مقدس لا رجعة عنه ويجب التمسك به وعدم التفريط فيه قيد أنملة. أقول لهؤلاء: طالما أنكم تريدون انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 2021/12/24، فما هو المانع أن تكون الانتخابات وفق قاعدة دستورية حقيقية ومتينة؟ للعلم؛ مشروع الدستور هو قاعدة دستورية متكاملة من 197 مادة ونابع من إرادة الشعب الليبي والواجب الاستفتاء عليه؛ وفي ظل عدم إمكانية الاستفتاء فإن الحل الأنسب يكون في العمل بمشروع الدستور وتفعيله لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكامه في 2021/12/24 وتقوم دولة الدستور والمؤسسات حيث تسود أحكام الدستور المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل لكل المسؤولين وأولهم رئيس الدولة، وخلال فترة الاستقرار الدستوري تعمل المؤسسات المحلية على توعية الناس ويتم الاستفتاء بعد ذلك على الدستور سواء بقبوله أو رفضه أو تعديله”.

وتابع النعاس، :”خلاصة الأمر: أنا مع انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وفق دستور حقيقي نابع من إرادة الشعب الليبي يتضمن ضمانات حقيقية لتقييد السلطة وحماية الأفراد من عسفها وجبروتها، ويؤسس لقيام دولة القانون والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية دون أي تفرقة أو تمييز أو إقصاء”.