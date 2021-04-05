فتح السفارة.. أبرز الملفات في لقاء الدبيبة ورئيس الوزراء المالطي

استقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، ظهر اليوم الاثنين، رئيس وزراء مالطا روبرت ابيلا.

وأوضحت مصادر لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن اجتماعات ثنائية مغلقة تعقد بين الجانبين الليبي والمالطي تتناول أبرز العلاقات الثنائية وفتح السفارة المالطية بطرابلس وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

كما أفادت المصادر بأن هناك ترتيبات لعقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس وزراء مالطا عقب انتهاء الاجتماعات المغلقة.