الدبيبة يطالب مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتماد الميزانية العامة

ليبيا – توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بكلمة إلى الشعب الليبي، أمس الأحد، أعلن في مستهلها عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا، مبينًا أن الدفعات ستصل تباعًا وفق برنامج معد لذلك، حيث ستصل يوم الأربعاء القادم الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300 إلى 400 ألف جرعة.

الدبيبة أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له بأنه وبحلول الحادي عشر من أبريل الجاري ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفًا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومة في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقًا للمعايير الدولية للتخزين.

وأشار إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز لاستقبال أي كمية ستصل لليبيا، مضيفًا أن عملية جلب اللقاح تمت وفق لجان متخصصة ودراسات أثبتت نجاج وفعالية هذه اللقاحات بنسبة تتراوح مابين الـ90 إلى 96%.

وكشف عن أن توزيع اللقاح سيشمل قاطني كافة الأراضي الليبية كافة من مواطنين وأجانب، موضحًا أنه قد تم مع وزارة الصحة دراسة آلية التوزيع.

كما طلب رئيس الحكومة من الجميع التعاون في تلقي هذا اللقاح للوقاية من هذه الجائحة.

وتطرق إلى قدوم شهر رمضان المبارك وما له من تبعات في ارتفاع في أسعار السلع، وخاصة المواد الغدائية؛ حيث نوه إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اتخدت جملة من الإجراءات لتوفير السلع، بالرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن، مطالبًا مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من شهر أبريل الجاري.

وتحدث في كلمته عن اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن كاهل بعض شرائح المجتمع المنضوية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها.

كما كشف رئيس الحكومة عن أن إنتاج النفط وصل مليونًا وثلاثمائة ألف برميل يوميًا، معتبرًا ذلك مؤشرًا على أن الأوضاع في تحسن، وبشر أن هذا العام سيكون عام خير على الليبيين.

وفيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، أعلن الدبيبة، أن الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة، سعيًا لبناء وتوحيد وتلبية لمطالب الشعب الليبي المتعطش لتوحيد هذه المؤسسات.

وبخصوص زيارته لبعض المدن، أوضح أن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تاتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هاتان المدينتان، مشيرًا إلى أهمية جبر الضرر بهاتين المدينتين وغيرهما من المدن الليبية، كاشفًا عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحروب، والتي تحتاج إلى وقفة من الجميع، بما في ذلك الوقوف مع المتضررين وأسر الشهداء.

واختتم كلمته بالتأكيد على السعى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية