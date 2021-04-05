شبيبة الحركة الوطنية بنغازي: تواصل دورة تفعيل دور الشباب

تواصل منظمة شبيبة الحركة الوطنية بنغازي، عقد فعاليات دورة “تفعيل دور الشباب” التي انطلقت السبت الماضي وتستمر لمدة 4 أيام بواقع 4 ساعات يومياً بمقر المنظمة الكائن بمنطقة طابلينو.

وأشارت المنظمة إلى اختتام محاضرات اليوم الثاني من دورة تفعيل دور الشباب، موضحة أن المحاضرة الأولى تناولت موضوع التخطيط الاستراتيجي، وقدمها الدكتور عادل الشركسي، فيما تناولت المحاضرة الثانية كيفية تحقيق الأهداف وقدمها الدكتور محمد الساحلي، حيث نالت كلى المحاضرتين رضى المتدربين الذين أشادوا بالمادة العلمية القيمة التي تلقوها في أجواء سادها الود والمحبة، كما وعد المدربين الأفاضل بإعادة المحاضرات في توسع أكثر في الفترة القادمة.

وأعربت المنظمة، عن شكرها لكل الشباب الذين استقطعواْ جزءاً من وقتهم وخصصوه للاستفادة وتوسيع مداركهم للرُقي بالوطن.