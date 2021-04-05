رئيس المجلس الأوروبي لـ المنفي: مستعدون لتوفير كافة السبل لدعم إجراء الانتخابات بموعدها

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد یونس المنفي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الأحد بقصر ولي العهد بطرابلس.

ميشيل عبر بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد ميشيل على أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة.

من جانبه توجّه المنفي بالشكر لدول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الاستقرار في البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية