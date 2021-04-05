حصيلة مرتفعة للوفيات والاصابات | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 5 ابريل 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاحد 04 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (371) .
وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6547) عينة موزعة على المختبرات التالية :
1ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1460) عينة
2ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (159) عينة
3ــ مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2515) عينة
4ــ مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (378) عينة
5ــ مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (164) عينة
6ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (102) عينة
7ــ المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (113) عينة
8ــ مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات
9ــ مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (84) عينة
10ــ مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (50) عينة
11ــ مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (150) عينة
12ــ مختبر مركز سبها الطبي عدد (19) عينة
13ــ مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (510) عينة
14ــ مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (33) عينة
15ــ مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات
16ــ مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (173) عينة
17ــ مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (29) عينة
18ــ مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات
19ــ مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (42) عينة
20ــ مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (58) عينة
21ــ مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (130) عينة
22ــ مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (359) عينة
وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
ـــ عدد ( 5399 ) عينة سالبة
ـــ عدد (1148) عينة موجبة ( 884 جديدة + 264 مخالطة )
ـــ نسبة الحالات الموجبة (17.5%)
وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1ــ طرابلس
عدد 478 حالة جديدة
عدد 66 حالة مخالطة
2ــ بنغازي
عدد 25 حالة جديدة
3ــ مصراته
عدد 32 حالة جديدة
عدد 101 حالة مخالطة
4ــ العجيلات
عدد 1 حالة جديدة
5ــ الجفارة
عدد 10 حالة جديدة
6ــ صرمان
عدد 3 حالة جديدة
7ــ زليتن
عدد 16 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
8ــ السواني بن ادم
عدد 3 حالة جديدة
9ــ القره بوللي
عدد 10 حالة جديدة
10ــ الزاوية الجنوب
عدد 2 حالة جديدة
11ــ اسبيعه
عدد 2 حالة جديدة
12ــ مزدة
عدد 2 حالة جديدة
13ــ بني وليد
عدد 20 حالة جديدة
عدد 14 حالة مخالطة
14ــ قصر الأخيار
عدد 13 حالة جديدة
15ــ جادو
عدد 1 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
16ــ الزاوية الغرب
عدد 15 حالة جديدة
17ــ السائح
عدد 14 حالة جديدة
18ــ الزاوية المركز
عدد 15 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
19ــ الخمس
عدد 1 حالة جديدة
20ــ زواره
عدد 17 حالة مخالطة
21ــ سبها
عدد 11 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
22ــ وادي عتبة
عدد 21 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
23ــ البوانيس
عدد 1 حالة جديدة
24ــ الشاطئ
عدد 12 حالة جديدة
25ــ نالوت
عدد 3 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
26ــ طبرق
عدد 6 حالة جديدة
27ــ المنشية الجميل
عدد 8 حالة جديدة
28ــ صبراته
عدد 4 حالة جديدة
29ــ القبة
عدد 3 حالة جديدة
30ــ درج
عدد 2 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
31ــ الاصابعة
عدد 6 حالة جديدة
32ــ الكفرة
عدد 2 حالة جديدة
33ــ كاباو
عدد 2 حالة جديدة
34ــ العربان
عدد 3 حالة جديدة
35ــ ترهونه
عدد 4 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
36ــ ظاهر الجبل
عدد 14 حالة جديدة
37ــ اجدابيا
عدد 4 حالة جديدة
عدد 6 حالة مخالطة
38ــ قصر بن غشير
عدد 33 حالة جديدة
39ــ جنزور
عدد 39 حالة جديدة
40ــ المعمورة
عدد 4 حالة جديدة
41ــ سرت
عدد 11 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
42ــ زلطن
عدد 1 حالة جديدة
43ــ سوق الخميس امسيحيل
عدد 10 حالة جديدة
44ــ درنة
عدد 8 حالة جديدة
45ــ الزنتان
عدد 30 حالة مخالطة
46ــ العامرية
عدد 2 حالة جديدة
47ــ غدامس
عدد 6 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
48ــ مسلاته
عدد 1 حالة جديدة
تفاصيــــل الـــــ ( 598 ) حالة شفاء حسب المدن
1ــ عدد 345 حالة في طرابلس
2ــ عدد 31 حالة في السائح
3ــ عدد 11 حالة في اجدابيا
4ــ عدد 5 حالات في نالوت
5ــ عدد 16 حالة في قصر بن غشير
6ــ عدد 20 حالة في سرت
7ــ عدد 59 حالة في مصراته
8ــ عدد 7 حالات في سوق الخميس امسيحل
9ــ عدد 53 حالة في سبها
10ــ عدد 5 حالات في صرمان
11ــ عدد 2 حالة في الكفرة
12ــ عدد 18 حالة في الزاوية المركز
13ــ عدد 1 حالة في درج
14ــ عدد 7 حالات في درنة
15ــ عدد 4 حالات في القلعة
16ــ عدد 1 حالة في الزنتان
17ــ عدد 13 حالة في الزاوية الغرب
تفاصيــــــل الــــ ( 20 ) حالة الوفاة
1ــ عدد 2 حالة في قصر الأخيار
2ــ عدد 1 حالة في اجدابيا
3ــ عدد 1 حالة في غدامس
4ــ عدد 1 حالة في مسلاته
5ــ عدد 3 حالات في العجيلات
6ــ عدد 1 حالة في صرمان
7ــ عدد 1 حالة في الكفرة
8ــ عدد 2 حالة في ظاهر الجبل
9ــ عدد 1 حالة في القبة
10ــ عدد 3 حالات في درنة
11ــ عدد 2 حالة في سبها
12ــ عدد 1 حالة في الشاطئ
13ــ عدد 1 حالة في الزاوية الغرب
الإحصاءات العامة
1ــ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 163442
2ــ الحالات النشطة : 10849
3ــ المتعافين : 149836
4ــ الٍوفيات : 2757
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