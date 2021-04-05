حصيلة مرتفعة للوفيات والاصابات | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 5 ابريل 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاحد 04 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (371) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6547) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1460) عينة

2ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (159) عينة

3ــ مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2515) عينة

4ــ مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (378) عينة

5ــ مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (164) عينة

6ــ مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (102) عينة

7ــ المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (113) عينة

8ــ مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات

9ــ مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (84) عينة

10ــ مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (50) عينة

11ــ مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (150) عينة

12ــ مختبر مركز سبها الطبي عدد (19) عينة

13ــ مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (510) عينة

14ــ مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (33) عينة

15ــ مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات

16ــ مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (173) عينة

17ــ مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (29) عينة

18ــ مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات

19ــ مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (42) عينة

20ــ مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (58) عينة

21ــ مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (130) عينة

22ــ مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (359) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد ( 5399 ) عينة سالبة

ـــ عدد (1148) عينة موجبة ( 884 جديدة + 264 مخالطة )

ـــ نسبة الحالات الموجبة (17.5%)

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1ــ طرابلس

عدد 478 حالة جديدة

عدد 66 حالة مخالطة

2ــ بنغازي

عدد 25 حالة جديدة

3ــ مصراته

عدد 32 حالة جديدة

عدد 101 حالة مخالطة

4ــ العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

5ــ الجفارة

عدد 10 حالة جديدة

6ــ صرمان

عدد 3 حالة جديدة

7ــ زليتن

عدد 16 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

8ــ السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

9ــ القره بوللي

عدد 10 حالة جديدة

10ــ الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

11ــ اسبيعه

عدد 2 حالة جديدة

12ــ مزدة

عدد 2 حالة جديدة

13ــ بني وليد

عدد 20 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

14ــ قصر الأخيار

عدد 13 حالة جديدة

15ــ جادو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16ــ الزاوية الغرب

عدد 15 حالة جديدة

17ــ السائح

عدد 14 حالة جديدة

18ــ الزاوية المركز

عدد 15 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

19ــ الخمس

عدد 1 حالة جديدة

20ــ زواره

عدد 17 حالة مخالطة

21ــ سبها

عدد 11 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

22ــ وادي عتبة

عدد 21 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

23ــ البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

24ــ الشاطئ

عدد 12 حالة جديدة

25ــ نالوت

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

26ــ طبرق

عدد 6 حالة جديدة

27ــ المنشية الجميل

عدد 8 حالة جديدة

28ــ صبراته

عدد 4 حالة جديدة

29ــ القبة

عدد 3 حالة جديدة

30ــ درج

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

31ــ الاصابعة

عدد 6 حالة جديدة

32ــ الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

33ــ كاباو

عدد 2 حالة جديدة

34ــ العربان

عدد 3 حالة جديدة

35ــ ترهونه

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

36ــ ظاهر الجبل

عدد 14 حالة جديدة

37ــ اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

38ــ قصر بن غشير

عدد 33 حالة جديدة

39ــ جنزور

عدد 39 حالة جديدة

40ــ المعمورة

عدد 4 حالة جديدة

41ــ سرت

عدد 11 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

42ــ زلطن

عدد 1 حالة جديدة

43ــ سوق الخميس امسيحيل

عدد 10 حالة جديدة

44ــ درنة

عدد 8 حالة جديدة

45ــ الزنتان

عدد 30 حالة مخالطة

46ــ العامرية

عدد 2 حالة جديدة

47ــ غدامس

عدد 6 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

48ــ مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 598 ) حالة شفاء حسب المدن

1ــ عدد 345 حالة في طرابلس

2ــ عدد 31 حالة في السائح

3ــ عدد 11 حالة في اجدابيا

4ــ عدد 5 حالات في نالوت

5ــ عدد 16 حالة في قصر بن غشير

6ــ عدد 20 حالة في سرت

7ــ عدد 59 حالة في مصراته

8ــ عدد 7 حالات في سوق الخميس امسيحل

9ــ عدد 53 حالة في سبها

10ــ عدد 5 حالات في صرمان

11ــ عدد 2 حالة في الكفرة

12ــ عدد 18 حالة في الزاوية المركز

13ــ عدد 1 حالة في درج

14ــ عدد 7 حالات في درنة

15ــ عدد 4 حالات في القلعة

16ــ عدد 1 حالة في الزنتان

17ــ عدد 13 حالة في الزاوية الغرب

تفاصيــــــل الــــ ( 20 ) حالة الوفاة

1ــ عدد 2 حالة في قصر الأخيار

2ــ عدد 1 حالة في اجدابيا

3ــ عدد 1 حالة في غدامس

4ــ عدد 1 حالة في مسلاته

5ــ عدد 3 حالات في العجيلات

6ــ عدد 1 حالة في صرمان

7ــ عدد 1 حالة في الكفرة

8ــ عدد 2 حالة في ظاهر الجبل

9ــ عدد 1 حالة في القبة

10ــ عدد 3 حالات في درنة

11ــ عدد 2 حالة في سبها

12ــ عدد 1 حالة في الشاطئ

13ــ عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

الإحصاءات العامة

1ــ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 163442

2ــ الحالات النشطة : 10849

3ــ المتعافين : 149836

4ــ الٍوفيات : 2757

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي