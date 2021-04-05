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حملة للتحذير من “السلّ” بمركز الهجرة في قنفودة ببنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار الجهود التوعوية للتحذير من مخاطر مرض السلّ، حرص عددٌ من متطوعي قسم الصحة، يصاحبهم متطوعو قسم الحماية بالهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، يوم الخميس الماضي، على زيارة مركز الهجرة غير الشرعية – قنفودة.

وخلال الزيارة، تم تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم التوعية الصحية بمخاطر مرض السل، إضافة إلى شرح لكيفية انتقاله وأساليب الوقاية منه.

وقد جاء تنفيذ هذه الحملة لصالح نزلاء المركز المهاجرين وأفراد الأمن المكلفين بهذا المركز.

وتمكّن المتطوعون من تنفيذ مهمتهم ونشر الرسائل التوعوية الصحية باللغتين العربية والإنجليزية، نظرًا لأن بعض النزلاء لا يتحدثون العربية، وذلك في إطار الحرص على تقديم الفائدة لأكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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