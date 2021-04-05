المنفي يفتتح جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا

افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، تحت شعار (وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ)، والتي تنتظم بدعوة من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويشارك في هذه الجائزة نحو مائة متسابق من مختلف مدن ومناطق ليبيا، بدعم ومساندة جميع المكاتب التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في كل المدن الليبية.

وتهدف الجائزة إلى أن تكون هذه بادرة خير للمّ شمل الليبيين، ووحدة كلمتهم، وتضميد الجراح بين أبناء البلد الواحد.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية، ولم الشّمل ورأب الصدع، والتي تعتبر من الملفات الأساسية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي.