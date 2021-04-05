ليبيا الان

الدبيبة يستقبل رئيس وزراء مالطا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ظهر اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك، في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للدبيبة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي مطلع مارس الماضي، أكد ‏وزيرالخارجية المالطي إيفاريست بارتولو قرب افتتاح قنصلية لبلاده في طرابلس، وبدء الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ‎ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الدبيبة؛ حيث أبلغه بارتولو إن مالطا مستعدة لتسليم مخزون كبير من الدينار الليبي محتجز في فاليتا منذ أشهر شرط «موافقة الأمم المتحدة»، وأن تذهب الأموال إلى «مؤسسة مالية موحدة لصالح جميع الليبيين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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