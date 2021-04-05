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الأعلى للدولة يرفض التصرف الفردي لـ “صالح”  بالمناصب السيادية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي، وتجنب “الإجراءات الأحادية” التي تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، وذلك بعد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنشاء لجنة لفرز الترشيحات للمناصب السيادية.

ونوهت رئاسة المجلس الأعلى – في رسالة لمجلس النواب – بأنها لن تعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية.

وجاءت هذه الرسالة بعد إصدار عقيلة صالح قرارا يقضي بإنشاء لجنة مختصة لاستلام وفرز الترشيحات للمناصب السيادية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للدولة تجاوزا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي، والتي تنص على مبدأ التشاور بين المجلسين.

ووزعت المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة، فمُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • ما يسمى مجلس الدولة اصلا سقط بانتهاء صلاحية الصخيرات واصبح من مخلفات الماضى بينما مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة التى منحت الحكومة الثقة دون الحاجة لمجلس الخرفان وكذلك تعيين المناصب السيادية من اختصاص البرلمان هو من يمنحهم الثفة سواء بترشيح من السلطة التنفيذية او عن طريق اختيار ااجمعية العمومية للقضاء فى حالة مناصب قضائية وغيرها وعلى اامشرى الحشرى ان يشغل فراغه بالذهاب لقرقارش مع مجلسه سيجدوا هناك مابناسبهم كنكة مخرومة يتحدث فيها مايشاء وسط المجانين

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  • من انت ايها الحقير حتى تتحدث عن رئيس برلمان منتخب من نوتب ااشعب فانت مجرد ديوث بقرنين لامرأة فى خيام النكاح سقطت منها سهوا بعد جهاد جهيد فى خيام النكاح وانت نتيجة هذا السفاح .اما عقيلة صالح فهو من انقذ الشعب الليبى من الاختلال التركى لموانئ النفط عندما استنجد بمجلس النوتب المصرى وجلس يخاطب نواب مصر لانقاذ ليبيا من اامحتل التركى المغولى الذى قال ان ليبيا ارث عثمانى واراد سلطان الدعارة احتلال موانئ النفط فاعلن الجيش المصرى ان سرت الجفرة خط احمر وبعد اعلان القاهرة لمبادرة من عقيلة صالح امكن الوصول لحكومة وحدة وطنية نالت ثقة البرلمان برئاسة عقيلة صالح وسبظل شوكة فى حلق الخرفان ولن يسمح لهم بالسبطرة على المناصب السيادية ونهب اموال ااشعب الليبة كما نرى من اللص ااكبير وباقى عصابة الخرفان !!

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