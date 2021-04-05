«المنفي»: جائزة «القرآن الكريم» خطوة جديدة لإرساء دعائم المصالحة الوطنية

افتتح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، والتي تنتظم بدعوة من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، في بيان صادر عنه، أنه يشارك في هذه الجائزة نحو مائة متسابق من مختلف مدن ومناطق ليبيا، تحت شعار «وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ»، بدعم ومساندة جميع المكاتب التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في كل المدن الليبية.

وقال المكتب “تهدف الجائزة التي تنطلق اليوم الاثنين، الموافق 05/04/2021 م، إلى أن تكون هذه بادرة خير للمّ شمل الليبيين، ووحدة كلمتهم، وتضميد الجراح بين أبناء البلد الواحد”.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية، ولم الشّمل ورأب الصدع، والتي تعتبر من الملفات الأساسية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي.