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«المنفي»: جائزة «القرآن الكريم» خطوة جديدة لإرساء دعائم المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

افتتح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، والتي تنتظم بدعوة من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، في بيان صادر عنه، أنه يشارك في هذه الجائزة نحو مائة متسابق من مختلف مدن ومناطق ليبيا، تحت شعار «وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ»، بدعم ومساندة جميع المكاتب التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في كل المدن الليبية.

وقال المكتب “تهدف الجائزة التي تنطلق اليوم الاثنين، الموافق 05/04/2021 م، إلى أن تكون هذه بادرة خير للمّ شمل الليبيين، ووحدة كلمتهم، وتضميد الجراح بين أبناء البلد الواحد”.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية، ولم الشّمل ورأب الصدع، والتي تعتبر من الملفات الأساسية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي.

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«المنفي القرآن الكريم المصالحة الوطنية جائزة حكومة الوحدة الوطنية لم الشمل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الاهم من حفظ القرآن هو تدبره والعمل به فالله تكفل بحفظ القرآن الكربم وامرنا بتدبر معانيه وان نعتصم به ومافائدة حافظ القرآن من القرآن وهو بغبغان يقول القرآن دستورنا ويفسد فى الارض ويسفك الدماء بمنتهى الغباء لانه يتبع صفات المنافقين الوارة بالقرآن حرفيا !!!
    قال تعالى :-
    أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)

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