الدبيبة: تسهيل إجراءات التأشيرات المالطية للمواطنين الليبيين

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن اتفاق مع رئيس الوزراء المالطي الذي يزور طرابلس حالياً، على تسهيل إجراءات التأشيرات للمواطنين الليبيين من طرابلس.

أضاف عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر صحفي مع نظيره المالطي روبيرت أبيلا: “نتطلع لتسهيل الخدمات لأبناء الجالية الليبية المقيمة في مالطا”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، إن ليبيا دولة حليفة لنا وسعداء بإعادة فتح سفارتنا من طرابلس، ويسعدنا استئناف الطيران بين مالطا وليبيا الأيام المقبلة، معربا عن تطلع بلاده العمل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وواصل رئيس مجلس الوزراء المالطي أن بلاده ترغب في رؤية ليبيا قوية وأكثر استقراراً، وأنها ستسعى لدعم تحقيق ذلك أمنيا واقتصاديا وصحيا.