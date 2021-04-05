ورشة عمل حول «مفوضية المصالحة الوطنية العليا في ليبيا» بمشاركة أممية وأفريقية

عقدت، اليوم الاثنين، وقائع اليوم الأول من جلسات ورشة العمل حول المفوضية العليا للمصالحة الوطنية في ليبيا، بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ويشارك في ورشة العمل، ممثل حكومة الوحدة الوطنية، طاهر بعور، مستشار أول، ومن الاتحاد الأفريقي: السفيرة وحيدة عياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا، ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا: جيراردو نوتو، الممثل المقيم، ويمثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سوكي نجرا، رئيسة قسم حقوق الإنسان، دائرة سيادة القانون والعدالة الانتقالية.

وتضمنت الجلسة الأولى، التعريف بأهداف الاجتماع وعرضها، حيث سيتمكن المشاركون من مراجعة وفهم الهدف من ورشة العمل. علاوة على ذلك، لتهيئة المشهد والبناء على العمل الحالي، بما في ذلك مشاورات 2018 التي أجرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مسودة استراتيجية للمصالحة الوطنية.

وخصصت الجلسة الثانية، لعرض حول سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن المصالحة والعدالة الانتقالية، بينما تختص الجلسة الثالثة، بإطار التأسيس وولاية الهيئة، حيث يوضح المشاركون إطار عمل إنشاء الهيئة (على سبيل المثال من خلال إصلاح القوانين القائمة أو سن قانون جديد أو إصدار مرسوم من السلطة التنفيذية) وتحديد الأهداف والأهداف الفرعية للمفوضية، مع مراعاة خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. خارطة الطريق (المادة 1.2 (2.9) والمادة 6).

وفي الجلسة الرابعة، يتم تناول «الهيكل التنظيمي للهيئة»، حيث يحدد المشارك هيكل مجلس الإدارة والهيئات الفرعية مثل لجنة الأشخاص المفقودين والاحتجاز غير القانوني، والنازحين، ولجنة التحكيم، وتقدير التعويضات من بين أمور أخرى سيتم إنشاؤها في إطار المفوضية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتفق المشاركون على عدد المفوضين.

أما الجلسة الخامسة، فتتعلق بمعايير اختيار المفوضين وأعضاء اللجان الفرعية، ويناقش المشاركون ويضعون معايير الاختيار الممكنة لاستخدامها، بما يتماشى مع المادة 1.7 من وثيقة الصلاحيات الخاصة بمنتدى الحوار السياسي الليبي، والتي يتعين بموجبها على مجلس الرئاسة حصريًا تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال ورشة العمل غدا، حيث تفتتح بالجلسة السادسة، المختصة بتمثيل أصحاب المصلحة في المفوضية، حيث يجب أن تكون جهود المصالحة في ليبيا مملوكة وطنيا بالكامل. سيحدد المشاركون مجموعات أصحاب المصلحة التي سيتم تمثيلها في المفوضية بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وسيحدد المشاركون في الجلسة السابعة مسألة «استقلالية الهيئة»، وتحديد آلية لضمان استقلالية المفوضية. يجب أن يكون المفوضون وفرقهم قادرين على أداء عملهم دون تدخل، وممارسة سلطاتهم دون خوف أو محاباة أو تحيز، وأن يكونوا محميين من التهديدات أو الانتقام.

وجاءت مسألة «الدعم المطلوب للمفوضية»، ضمن جدول أعمال الجلسة الثامنة للورشة، حيث يتحتم على المشاركين تحديد الدعم المطلوب للمفوضية بما في ذلك الدعم القانوني واللوجستي والمالي والتشغيلي للمفوضية، مع ملاحظة دور أصحاب المصلحة الرئيسيين (بما في ذلك المؤسسات الحكومية ذات الصلة والمجتمع المدني وزعماء القبائل) في دعمهم.

تختتم ورشة العمل، بالجلسة التاسعة، المتعلقة بـ«توصيات لتوجيه عمليات إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة»، ويقوم المشاركون بتسجيل نتائج كل جلسة في مسودة لإصدار توصية سياسية لإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.