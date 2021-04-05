الجراري: الأزهر الشريف فتح المجال لكل الليبيين للدراسة مجانا

تقدم رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا أكرم فرج الجراري، بالشكر والتقدير إلى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، على ما قدمه للشعب الليبي في محنته وذلك في تقديم المنح الدراسية المجانية والدورات التدريبية ودعمه لفرع المنظمة العالمية لخريجي الازهر فرع ليبيا.

وقال الجراري في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”الحقيقة يعجز اللسان عن الشكر والثناء لمن ساند أهلي وأبناء وطني وفتح لهم قلبه قبل مجال العلم والمعرفة في الوقت الذي تخلت فيه الكثير من الدول عنا في محنتنا منهم من أرسل الأسلحة والمقاتلين وساهم في خراب وطن عزيز أرضًا وشعبًا، الأزهر الشريف فتح المجال لكل الليبيين للدراسة مجانا تقدر منحة الشخص الواحد بما يعادل 50 ألف دينار ليبي وصل عدد الطلبة الدارسين بكليات الطب والهندسة والاقتصاد والعلوم بكافة أصنافها إضافة إلى الكليات الشرعية 478 طالب وطالبة تقدر بإجمالي 23 مليون دينار ليبي تم توفيرها على خزانة الدولة الليبية منذ 5 سنوات حتى يومنا هذا، الأمر الذي يتطلب منا جميعا ألا ننسي هذا الموقف المشرف والذي لم تفعله أي دولة سواءً كانت عربية أو أجنبية بأقل الإمكانيات لا مكاتب ولا سيارات دبلوماسية ولا مرتبات حملنا بها الدولة الليبية منذ خمس سنوات متواصلة”.

وتابع الجراري، :”أتقدم بخالص التهاني للطلبة المقبولين ولأسرهم وأتمني لهم التوفيق والسداد وأن يكونوا خير سند لبلادنا وأن ينهضوا بها، وأنتهز الفرصة لأقدم الشكر إلى جمهورية مصر العربية ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي وقوفه الدائم بلادنا ليبيا في كل المحن وعلي كافة المستويات، وإلي مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الازهر بكافة إدارتها ومجمع البعوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وإلي رئيس جامعة الأزهر وعمداء الكليات على تسهيل كل ما يعيق شئون الطلاب الليبيين وتقديم أفضل الخدمات حتى استكمال مسيرتهم العلمية”.