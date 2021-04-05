“كورونا” يُواصل تفشّيه في ليبيا برصد 1148 إصابة جديدة

أظهرت حصيلة التحديث اليومي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1,148 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، قسمت إلى 884 حالة جديدة و264 مخالطة.

أما نسبة الحالات الإيجابية؛ فقد بلغت بحسب الإصابات 17,5%، وفصّلت لجنة الإعلام والتواصل الإصابات بحسب المدن، إذ بلغت في مدينة طرابلس 544 إصابة، وشهدت مدينة مصراتة ارتفاعًا مشابهًا بتزايد الإصابات فيها والذي بلغ 133 إصابة.

وبلغت حالات التعافي 598 حالة، بينما سجلت الوفيات 20 حالة وفاة، ثلاث حالات في العجيلات وثلاث حالات في درنة، وحالتان في كل من قصر الأخيار وظاهر الجبل وحالة واحدة في مدن أخرى.

أما إجمالي الإصابات في عموم البلاد، فقد بلغت، بحسب هذه الإحصائية 163,442 إصابة، وبلغت حالات التعافي حتى هذا البيان، 149,836 حالة شفاء، وحصد الفيروس حتى الآن، 2,757 حالة وفاة.

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