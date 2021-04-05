الصغير: قرارات التعيين الصادرة عن سيالة تسببت في تضخم الكادر الوظيفي بوزارة الخارجية

ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير السابق حسن الصغير على قرارات حكومة الوحدة بوقف قرارات التعيين الصادرة عن وزير الخارجية السابق محمد سيالة، قائلًا: “إن قرارات التعيين تسببت في تضخم الكادر الوظيفي في الوزارة، فضلًا عن علامات الاستفهام المثارة بشأن المختارين للتعيين في السلك الدبلوماسي”.

الصغير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن القرارات صدرت بطريقة سرية لمبتعثين مجهولين، ذُكرت أسماؤهم الثلاثية فقط دون ألقاب، ولا أحد يعلم من هم، ولا كيف ولماذا ابتعثوا، وذلك بالتجاوز للوائح الوزارة.

وأضاف: “التقليص قادم لا محالة، فلا العمل الدبلوماسي والجاليات في الخارج تتطلب هذا العدد، والموارد الليبية لا تسمح باستمرارهم على هذا الشكل”.

الصغير رأى أن ما يمكن اتخاذه بشكل عاجل لإعادة هيكلة وزارة الخارجية هو تنفيذ قرار تقليص عدد الموظفين التابعين للوزارة؛ حتى إصدار قانون للسلك الدبلوماسي يعيد تنظيم القطاع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية