“النفط” تختتم البرنامج التدريبي الأول في إدارة الأمن الصناعي

اختتمت المؤسسة الوطنية للنفط، برعاية شركة “ايني” للغاز، البرنامج التدريبي الأول في إدارة الأمن الصناعي.

واستهدف البرنامج، الذي عُقد في معهد النفط للتأهيل والتدريب، تدريب عددٍ من العاملين في مجال الأمن الصناعي بالقطاع، عددهم 370 متدربًا، من خلال ما يقارب 400 ساعة تدريب؛ وذلك بهدف زيادة كفاءة الكوادر التابعين للمؤسسة.

من جهته، أشاد “صنع الله” بمجهودات شركة “ايني” للغاز؛ وذلك لمساهمتها في تنفيذ هذا البرنامج، رغم الظروف الصعبة، المتمثلة في جائحة “كورونا” في إطار التعاون المشترك والاتفاقية المُوقّعة مع الشركة، مؤكدًا على أهمية هذا البرنامج التدريبي لرجل الأمن الصناعي باعتباره جزءًا مهمًا جدًا في حماية المنشآت النفطية وحماية العاملين بها، بحسب ما ورد في بيان المؤسسة.

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