اوحيدة: مدى قانونية أو أهمية القرارات التي ألغتها حكومة الدبيبة هو الذي يحدد مصيرها

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن مدى قانونية أو أهمية القرارات التي ألغتها الحكومة الجديدة هو الذي يحدد مصيرها، فإذا ما كانت قد صدرت بالمخالفة أو من منطلق انتهازي أو محاباة، فبالتأكيد من حق واختصاص السلطة التنفيذية القائمة إعادة النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها خدمة للمصلحة العامة.

اوحيدة أشار خلال تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن توقيت صدور هذه القرارات التي جاءت في الوقت الضائع ما زال مثيرًا للجدل والريبة، وبالتأكيد لدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية مبررات قانونية ومنطقية لما اتخذه بشأنها، بحسب قوله.

وأكد على ضرورة أن يكون القضاء هو الفيصل في مصير هذه القرارات إذا ما لجأ إليه المتنازعون، وفق قوله.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرر إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة، مؤخرًا وذلك اعتبارًا من تاريخ منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة في 10 مارس 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية