النيران تلتهم شاب في حريق شقة بطبرق وفرق الإطفاء تعجز عن إنقاذه لعدم وجود سيارات إطفاء

أخبار ليبيا 24-خاص

عجزت فرق الإطفاء في هيئة السلامة الوطنية في طبرق، اليوم الإثنين، من إنقاذ حياة شاب التهمت جسده النيران داخل شقة أسرته في عمارات حي سوق العجاج.

وقال مساعد ضابط أول خالد عبدالجواد الشاعري في هيئة السلامة الوطنية طبرق لأخبار ليبيا24 إن فرق الإطفاء تلقت بلاغًا صباح اليوم بشأن نشوب حريق في شقة في الدور الرابع في عمارات حي سوق العجاج بمدينة طبرق.

وأضاف، أن سيارة الإطفاء المتواضعة تحركت فور تلقي البلاغ، ولكن للأسف فريق الإطفاء لم يستطع إنقاذ الشاب، ما أدى إلى تفحم جسده، وإنقاذ بقية أفراد الأسرة.

ولفت الشاعري، إلى أن الحالة التي تمر بها هيئة السلامة الوطنية في طبرق، يرثى لها وتفتقد لأبسط الإمكانيات.

وقال إن هيئة السلامة الوطنية تفتقر لوجود سيارات إطفاء صالحة للاستعمال، رغم مكاتبتها للمسؤولين.

وأوضح، أن طبرق مدينة كبيرة ومترامية الأطراف وتحتاج لأكثر من سيارة إطفاء، مشيرًا إلى أن عدد من السيارات غير صالحة للاستعمال على الرغم من وجود القوة البشرية.

وأشار إلى، أن قسم الإطفاء في شركة الخليج العربي للنفط قام بمساندة الهيئة لإنقاذ هذه العائلة.

وناشد المسؤول المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية دعمنا، كما تم دعم المدن الأخرى .