جوازات طبرق تعلن جاهزية 500 جواز سفر للتسليم

أخبار ليبيا 24-خاص

أعلنت جوازات طبرق اليوم الإثنين عن جاهزية 500 جواز سفر الكتروني لتسليمها لأصحابها.

وقال، عقد سعيد عياد الحبوني، رئيس الشؤون الإدارية بفرع جوازات طبرق، لأخبار ليبيا 24 إن فرع جوازات طبرق أجرى عمليات تصوير للمرضى والطلبة الموفدين المتقدمين للحصول على جوازات سفر، وقد تم استلام عدد 500 جواز وهي جاهزة للتسليم وسنعلن عنها قريبا.

وأضاف، أن المنظومة توقفت لمدة أسبوع من أجل تطويرها وسنباشر التصوير قريباً.

وأكد أن عملية تصوير المتقدمين للحصول على جواز سفر لازالت مستمرة لشريحة المرضى والطلبة الموفدين للدراسة.

وأوضح، أن الجوازات تقوم بتصوير عدد 150 مواطن أسبوعيًا.

وأضاف، أنها تسلمت عدد ألفي ملف للمرضى والموفدين والمواطنين، إضافة إلى وجود أكثر من 20 ألف ملف موجودة من الإدارات السابقة.

وبيّن أن الجوازات تقوم بإعداد أرشيف الكتروني لتقديم الأفضل للمواطنين، داعيًا المواطنين بالالتزام بالنظام.