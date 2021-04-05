تبون: الجزائر مستعدة لمساعدة ليبيا في التعليم والصحة والكهرباء

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الكل يطالب اليوم بضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، والذهاب إلى الانتخابات برعاية الأمم المتحدة، وكنا أول من نادى بذلك.

أضاف الرئيس الجزائري في حوار مع جريدة النهار الجزائرية: “أبدينا استعدادنا لمساعدة إخوتنا الليبيين حين يحتاجون إلى ذلك دون أي تشويش من طرفنا”.

وأعرب عبد المجيد تبون عن دعم بلاده لليبيا قائلا: “مستعدون لمساعدة ليبيا في بعض المجالات كالكهرباء والتعليم وترميم المستشفيات وتدريس الطلبة وجامعاتنا وأكاديميتنا العسكرية مفتوحة للطلبة الليبيين”.