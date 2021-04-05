سعيد: أغلب المسؤولين زاروا ترهونة وسنتابع أدائهم

أكد عضو مجلس النواب عن ترهونة أبو بكر سعيد أن أغلب مسؤولي الدولة الليبية زاروا ترهونة خلال الأيام الماضية مضيفا سوف نتابع أداء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وباقي مؤسسات الدولة ومن ينكث العهد ويهمل قضيتنا سننتقده.

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وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أغلب مسؤولي الدولة الليبية زاروا الأيام الماضية مدينة ترهونة ، وقدموا التعازي وتعاطفوا مع أهالي ضحايا، والتزموا وتعهدوا بالعمل معنا بكل جد لتحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي المقابر الجماعية ودعم المجلس البلدي لتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية التي تعاني منها مدينة ترهونة” مضيفا “بدورنا ومن واقع المسؤولية سوف نتابع اداء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وباقي مؤسسات الدولة وما مدى إنجاز وتنفيذ ما تعهدوا عليه، من ينكث العهد ويهمل قضيتنا سوف ننتقده، ومن يقف معنا ويلتزم بما تعهّد عليه سوف نشكره”.