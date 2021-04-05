ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 April, 2021

أعلن رئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا ،اليوم الاثنين ،عن عودة حركة الطيران بين بلاده و ليبيا خلال الفترة القادمة، معبرًا عن سعادته باستئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس خلال الأيام القادمة؛ لتكون جسرا للتواصل مع المواطنين الليبيين.

و دعا رئيس الوزراء المالطي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي، لزيارة جمهورية مالطا، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البلدين ،مشيرا إلى التعاون المشترك الذي تم بين البلدين في مجابهة فايروس كورونا، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة.

وتابع قوله بأن حكومته تتطلع خلال الفترة المقبلة لتقوية العلاقات والتعاون المتبادل بين البلدين، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لـ ليبيا في عديد المجالات، خاصة الاقتصادية منها والأمنية.