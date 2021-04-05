وزير المواصلات يبحث مع “بوتشينو” وشركات إيطالية استكمال مشروع مطار طرابلس الدولي

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اجتماعا مع الوفد الإيطالي الذي ترأسه سفير إيطاليا جوزيبي بوتشينو، وبرفقته مدير ائتلاف الشركات الايطالية ( اينياس ) وعدد من مرافقيهم من السفارة و شركة ( اينياس ) و بحضور وكيل وزارة المواصلات المهندس هشام ابوشكيوات و سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني و رئيس مصلحة الطيران المدني و رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات و مدير مكتب التعاون الفني.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة المواصلات، جاء هذا الاجتماع للبدء في استكمال مشروع مطار طرابلس الدولي والدخول في المرحلة التنفيذية للمشروع، وقد أكد الوزير في كلمته أن حكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في وزارة المواصلات على استعداد كامل على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم .

وتابع الوزير، العمل جاري على تنظيف و مسح أرض المطار من الألغام أو أية شوائب مشبوهة بالمكان ، كما تم التطرق إلى مناقشة عدة نقاط تفصيلية عن المشروع ، لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم، وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير على ضرورة العمل على البدء الفعلي في الاجراءات التنفيذية لمشروع مطار طرابلس الدولي .