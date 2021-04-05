ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 April, 2021

قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، إن بلاده ستفتح سفارتها في ليبيا بالإضافة إلى قنصلية، خلال أقرب وقت ممكن.

وأضاف أبيلا: «ستكون السفارة جسرًا للتواصل مع الليبيين»، معلنًا عودة الرحلات بين ليبيا ومالطا في الأيام المقبلة، وذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين.

وتابع: «ليبيا قوية بشعبها، ونتطلع لنراها دولة مدنية مؤثرة»، مؤكدًا أن بلاده لم توقف دعمها لليبيا، وستعمل مع حكومة الوحدة في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وفي الاستثمار والتعاون الأمني.

و استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ،في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين،رئيس وزراء جمهورية مالطا «روبرت أبيلا» والوفد المرافق له.

وشارك في مراسم الاستقبال، التي جرت بمقر مجلس الوزراء، كل من وزيري الخارجية والداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى مالطا.

وجرت مباحثات بين الجانبين الليبي والمالطي، ضمّت وزراء الداخلية و الخارجية المالطيين، تم خلالها التطرق إلى عدة ملفات تهم البلدين.

وعقب اللقاء بين الجانبين عُقد مؤتمر صحفي مشترك، أكد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عمق العلاقات والتعاون الثنائي في كافة المجالات، موضحا أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.